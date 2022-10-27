Жителя Татарстана осудили за долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей

31-летний житель Арского района Татарстана накопил долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей — мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ — «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно». Гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура региона, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию с СМИ Руслан Галиев.



Подсудимый был обязан ежемесячно выплачивать средства на содержание дочери с 2014 года в размере 1/4 части доходов, но не делал этого. За это ему назначали наказание в виде 20 часов обязательных работ, но алиментов он так и не платил.

Суд приговорил виновного к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.

В Татарстане за 7 месяцев текущего года судебные приставы взыскали 348 миллионов рублей по алиментным платежам. В прошлом году в аналогичном периоде взысканная сумма составляла порядка 301 млн рублей.

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Маргарита Головатенко