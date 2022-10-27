Владимир Путин: «Запад всегда играет на обострение»

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе нет «никакого единства». Об этом он сказал в ходе обширного выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.



— Так называемый Запад в последние годы и последние месяцы предпринял целый ряд шагов для обострения, они всегда играют на обострение: разжигания войны на Украине, провокация вокруг Тайваня, уничтожение европейских газопроводов, — сказал он.

Путин отметил, что «события пока продолжают развиваться по негативному сценарию».

Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». «Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко