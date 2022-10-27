За месяц китайский юань подорожал на 4%, доллар — на 5%, евро — на 9%

За месяц с 27 сентября по 27 октября стоимость китайского юаня на Московской бирже выросла на 4%, но при этом он продолжает торговаться на уровне 2014 года. На момент открытия сегодняшних торгов стоимость валюты доходила до 8,5 рубля, но затем начала откатываться к 8,46 рубля.

На курс китайской валюты влияет разница монетарной политики КНР и США, а также торговый баланс. Китайский Центробанк держит в приоритете стабильность национальной валюты. При этом низкие показатели инфляции позволяют снижать процентную ставку, в то же время ФРС США занимается ее повышением. Однако из-за этого юань слабеет по отношению к доллару, но когда американская Федеральная резервная система возьмет курс на снижение ключевой ставки, инвесторы будут возвращаться в экономику КНР, что может привести к росту юаня по отношению к доллару.

Вместе с этим особую любовь к юаню приобрели и российские инвесторы. Так, в августе 2022 года впервые за всю историю наблюдений Московской биржи объем торгов превысил аналогичный долларовый показатель. В то же время некоторые российские компании начали выпускать ценные бумаги в китайской валюте.

Стоимость юаня на Мосбирже. Фото: скриншот moex.ru

В то же время стоимость по отношению к рублю нарастил и доллар. За месяц с 27 сентября по 27 октября его цена выросла на 5,65% — до 61,57 рубля на момент открытия сегодняшних торгов. Текущий курс доллара примерно совпадает с уровнем, за который можно было купить американскую валюту в конце декабря 2014 года, похожая стоимость наблюдалась также в феврале и июле 2015-го, декабре 2016-го, марте 2018-го. Наибольшая стоимость доллара по отношению к рублю наблюдалась в феврале 2022 года — на Мосбирже валюта продавалась более чем за 94 рубля.

Стоимость доллара на Мосбирже. Фото: скриншот moex.ru

Наибольший рост в 9% показала европейская валюта. Если 27 сентября ее можно было приобрести за 56 рублей, то сейчас валюта торгуется на отметке в 61,6 рубля. Такая стоимость евро примерно совпадает с уровнем ноября 2014 года. Наименьшая цена с того времени отмечалась в июне 2022-го, когда инвесторы могли приобрести евро за 53 рубля.

Стоимость евро на Мосбирже. Фото: скриншот moex.ru

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Артем Гафаров