Аналитики прогнозируют финальные дивиденды «Лукойла» за 2021 год на уровне 670 рублей

Еще в мае совет директоров одного из крупнейших нефтегазовых гигантов России — ПАО «Лукойл» — решил не выплачивать финальные дивиденды за 2021 года и пообещал рассмотреть этот вопрос до конца 2022-го. Тогда нераспределенной осталась чистая прибыль в размере 400 миллиардов рублей, и до сих пор никаких заявлений о судьбе выплат не происходило.

При этом, как отмечают аналитики, есть много факторов, которые говорят о том, что финальные выплаты за 2021 год все-таки произойдут. В пользу этого, в частности, приводится большой денежный поток «Лукойла» в 2021 и 2022 годах, который генерировала компания из-за высоких цен на нефть.

Также в пользу выплат дивидендов свидетельствуют невысокая долговая нагрузка нефтегазового гиганта и очень активная политика на счет выплат. Суммарные долгосрочные обязательства компании, по данным на 2021 год, составляли около 180 миллионов рублей, а краткосрочные — 896 миллионов. Совокупный долг составляет немногим больше одного миллиарда рублей. Кроме того, дивидендная политика «Лукойла» предусматривает выплату 100% свободного денежного потока с учетом некоторых корректировок.

Дивиденды ПАО «Лукой». Финальные выплаты на 2021 год и промежуточные — на 2022 являются прогнозом, реальные значения выплат могут отличаться. Подготовлено: «Реальное время»

На основе этих данных, аналитики «Тинькофф инвестиций» прогнозируют, что размер финальных выплат за 2021 год может оказаться на уровне 670 рублей за акцию, а промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года — на уровне 600—1000 рублей за одну ценную бумагу. Однако отмечается, что такая оценки приблизительна, так как «Лукойл» пока что не предоставил отчетность по МСФО за первое полугодие этого года.

Вместе с этим отмечается, что большая часть рисков, с которыми могла столкнуться компания, уже были реализованы. При этом, решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти позволяет говорить о том, что цена на продукцию будет держаться на высоком уровне, что гарантирует сохранение доходов нефтегазовых компаний. Остаются и некоторые риски: возможное увеличение налоговой нагрузки и введение потолка цен на российскую нефть, — которые, тем не менее, не помешали другим нефтяным компаниям выплачивать дивиденды.

Финансовые показатели ПАО «Лукой» с 2012 по 2021 годы в миллиардах рублей. Данные о прибыли с 2012 по 2017 года представлены на основе расчетов из выручки и значения чистой нормы прибыли. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных «СПАРК-Интерфакс»

По итогам 2021 года выручка «Лукойла» составила 2,4 триллиона рублей, а чистая прибыль — 635,7 миллиарда. Это абсолютно рекордные значения как минимум за последние 10 лет. Так, по сравнению с 2020 годом, выручка выросла на 640%, а чистая прибыль — на 221,7%. В тоже время коммерческие и управленческие расходы сократились на 41,16%. Чистая норма прибыли при этом также сократилась с 61% в 2020-м до 26,61% в 2021 году.

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Артем Гафаров