Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана: цены на загородную недвижимость в республике достаточно низкие

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане загородная недвижимость стоит дешевле, чем первичная в городе. Это уникальная для России ситуация, рассказал на форуме «100% Татарстан» вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

— По загородной недвижимости: цены достаточно низкие. У нас в республике, в Казани в частности, сложилась такая уникальная ситуация — у нас цены на загородную недвижимость почти в два раза ниже, чем на первичную недвижимость. Во всех других регионах — наоборот: загородная недвижимость дороже городской. К примеру, я вам приведу цифры: возьмем Челябинск — первичная недвижимость там стоит в два раза ниже, чем у нас в Казани, то есть у нас в среднем где-то по 200 уже заходит, 150—200 [тысяч рублей] — средний ценник за квадратный метр первичной недвижимости, в Челябинске это где-то 50—80 [тысяч рублей] , то есть до 100 [тысяч рублей], а на загородную недвижимость: дом, который у нас стоит 6—7 миллионов, в Челябинске стоит 10 [миллионов], — рассказал эксперт.

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— Здесь надо понимать, что это не в Челябинске что-то не так, это как раз таки в Казани что-то не так, потому что загородная недвижимость у нас отстает от городской недвижимости где-то в среднем на два-три года. То есть через два-три года мы смотрим аналитику, статистику, если мы уберем все политические, экономические «шумы», то в принципе городская недвижимость и загородная сравняются в цене, но пока городская опережает. То есть у нас в прошлом, позапрошлом (начиная с 2019 года) был достаточно стремительный рост цен, особенно на первичную недвижимость, выросли практически на 50%, даже местами выше. А вот загородная недвижимость «стояла» все это время, и только в конце прошлого года и в этом году загородная недвижимость стала показывать рост, тоже стремительный, но пока еще не догоняет, — добавил Андрей Савельев.

Он также рассказал, что столица Татарстана по уровню цен на жилую недвижимость занимает примерно 15-е место в России.

— Цены в Казани, действительно, высокие, если мы говорим про первичный и вторичный рынок, но в масштабах страны нет, мы не входим ни в топ-3, ни в топ-5, — заверил он.



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Татьяна Демина