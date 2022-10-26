«Аэрофлот» приостановит онлайн-регистрацию на рейсы

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с проведением технических работ «Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы. Она по-прежнему доступна лишь в аэропорту вылета, сообщается в telegram-канале компании.

— В связи с проведением технических работ с 2.00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» (а также рейсы под кодом SU с номерами 54005799 и 59506999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»), — говорится в сообщении.

Также временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота». Оформить такие билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящиеся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

Отмечается, что соглашение предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Согласно документу, в следующем году в группу поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

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Максим Кокунин