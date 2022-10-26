Первый отечественный томограф готов к серийному производству

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Российские ученые разработали первый отечественный томограф высокой мощности, который на 70% состоит из отечественных материалов. Прибор создали в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН.

Российский аппарат дешевле иностранных. При этом он способен делать снимки более высокого разрешения. Ученые выразили готовность к серийному производству аппарата в течение трех лет.

Стоимость одного устройства составит от 80 миллионов рублей. Эксперты уверены, система здравоохранения на сегодняшний день обязана иметь собственную МРТ-технологию: зарубежное оборудование в условиях санкций может сломаться в любой момент.

За 5 лет ученые планируют производить по 100 аппаратов в год. По их мнению, это полностью сможет решить потребность в импортозамещении.



Аппарат создан по абсолютно новой технологии и отличается от зарубежных МРТ. В частности, он работает на так называемых сухих магнитах, не требующих охлаждения дорогостоящим гелием.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Магнитно-резонансный томограф — это сложная конструкция, главный элемент которой — магнит, также созданный в ФИАНе. Специальные модули позволяют установить нужное значение магнитного поля в каждой точке человеческого организма. Это необходимо, чтобы затем провести ряд математических расчетов. Таким образом распределение по частотам обеспечивает распределение по координатам. По сути, томограмма — это математическая операция.

Российские ученые также занимаются выращиванием сцинтилляционных кристаллов, чтобы в будущем создать отечественный аналог позитрон-эмиссионного томографа — высокотехнологичного и точного диагностического прибора в медицине.

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Илина Хакимова