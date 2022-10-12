Ученые выращивают кристаллы для создания российского томографа

Российские ученые занимаются выращиванием сцинтилляционных кристаллов, чтобы в будущем создать отечественный аналог позитрон-эмиссионного томографа — высокотехнологичного и точного диагностического прибора в медицине, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.



— В 2021 году в АО «Гиредмет» был выращен и предварительно аттестован опытный отечественный образец кристалла силиката лютеция — основного сцинтилляционного материала, который применяется в ПЭТ. Его размеры превосходят зарубежные аналоги, — рассказал директор Физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Применение сцинтилляционных материалов в современной медицине связано с высокотехнологичными методами диагностики — однофотонной и позитронно-эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ и ПЭТ). ПЭТ является одним из самых информативных методов в диагностике онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний. Его чувствительность при обнаружении малых онкологических новообразований размером от 0,5 мм существенно выше по сравнению с другими методами медицинской томографии. Исследователи отмечают, что в настоящее время все позитрон-эмиссионные томографы, работающие в российских медучреждениях и исследовательских институтах, произведены за рубежом.



Перспективы мировой ядерно-медицинской диагностики связаны с разработкой еще более быстрых сцинтиллирующих материалов с повышенным квантовым выходом.



Российские ученые ранее разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения, который увеличивает продолжительность и качество жизни. В течение 10 лет планируется завершить все испытания и выйти с препаратом на рынок.



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Илина Хакимова