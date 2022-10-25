Жители Казани могут наблюдать частичное солнечное затмение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани прямо сейчас могут наблюдать на небе частичное солнечное затмение. Его удалось запечатлеть фотокорреспонденту «Реального времени».

Солнечное затмение сегодня можно наблюдать и в других регионах России. Его зафиксировали в Москве, Новосибирске и других городах страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наблюдение за частичным солнечным затмением в столице Татарстана сегодня осложняют облака. Сегодня в Казани пасмурная погода.

Другие астрономические явления в этом году

До конца года россиян ждут и другие необычные астрономические явления. Так, по информации старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Петербурге Николая Железнова, жители страны смогут увидеть следующее затмение уже 8 ноября — это будет полное лунное затмение.

В декабре, вопреки бытующему мнению, можно также любоваться звездопадами — россияне будут наблюдать поток Геминиды, если позволят погодные условия. Кроме того, с 25 декабря по 7 января в вечернем небе можно будет рассмотреть почти все планеты одновременно.

Фото: wikipedia.org

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина