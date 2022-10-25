Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов

Во вторник, 25 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов. В Казани прогнозируется от +2 до +4°С, в Набережных Челнах — от 0 до +3°С.

Синоптики также предупреждают об умеренном юго-западном с переходом на северо-западный ветре. На отдельных участках дорог возможна гололедица.



Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

К концу месяца дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0°С. Так, в среду и четверг прогнозируется от -1 до +5 градусов.



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Татьяна Демина