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Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов

06:30, 25.10.2022
Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 25 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов. В Казани прогнозируется от +2 до +4°С, в Набережных Челнах — от 0 до +3°С.

Синоптики также предупреждают об умеренном юго-западном с переходом на северо-западный ветре. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

К концу месяца дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0°С. Так, в среду и четверг прогнозируется от -1 до +5 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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