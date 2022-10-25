Исследование: казанцы готовы лечиться в соцсетях

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Практически половина казанцев считает популярных врачей-блогеров самыми востребованными специалистами, а каждый пятый — наиболее компетентными и профессиональными. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса для управления здоровьем Budu и системы аналитики telegram-каналов и чатов TGStat, которые есть в распоряжении «Реального времени».

Жители столицы Татарстана чаще всего подписаны в соцсетях на фитнес-тренеров (25%), еще 15% респондентов рассказали о подписке на мотивационных коучей, 8% — на педиатров. Удобнее всего оказалось делать это в Telegram (30%) и в сети «ВКонтакте» (28%).

Участники исследования — в большинстве взрослая аудитория (от 36 до 45 лет), не только смотрят блоги врачей, но и выражают готовность пользоваться их услугами онлайн, через соцсети. Чем больше у врача подписчиков — тем больше доверия он вызывает в их глазах.

Опрошенные также выразили мнение, что доктора могут проводить онлайн-приемы — за такую позицию проголосовали 53%. Также около половины (46%) респондентов уверены, что диетолог, например, может помогать пациентам, если закончил курсы. А каждый пятый считает, что специалисту по питанию достаточно похудеть самому, чтобы научиться лечить других. Но вот о психотерапевте у казанцев мнение другое — 62% считает, что они обязаны иметь медицинское образование.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего 28% горожан против того, чтобы врач-блогер выносил на обозрение общественности их случай. 22% респондентов перед приемом проверяют отзывы о докторе в сети. 20% убеждены, что хороший врач — это популярный специалист.

Но больше половины казанцев (66%) — уверены, что врач способен и навредить людям своими советами в блоге.

В 2021 году татарстанцы в 9,6 раза чаще обращались к врачам удаленно, чем годом ранее. По итогам прошедших 12 месяцев Татарстан занимает 2-е место среди регионов России (без учета столичного региона и Санкт-Петербурга) по количеству проведенных телемедицинских консультаций с врачами, а также 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа.

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Илина Хакимова