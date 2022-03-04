Татарстан стал вторым регионом в России по количеству онлайн-консультаций с врачами

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обезличенные удаленные обращения к врачам в 2021 году и выяснил, как выросла популярность телемедицины в Республике Татарстан и к каким врачам жители региона обращались чаще всего.

В 2021 году татарстанцы в 9,6 раза чаще обращались к врачам удаленно, чем годом ранее. Общее число таких консультаций через медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье в прошлом году превысило 33 000.

По итогам прошедших 12 месяцев Татарстан занимает 2-е место среди регионов России (без учета столичного региона и Санкт-Петербурга) по количеству проведенных телемедицинских консультаций с врачами, а также 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа.

Чаще всего пользователи СберЗдоровья в 2021 году обращались онлайн к терапевту и педиатру. Это обусловлено тем, что при возникновении базовых вопросов о здоровье к этим врачам пациенты обращаются в первую очередь. Телемедицина в этом случае позволяет получить консультацию в течение нескольких минут с момента возникновения вопроса, в отличие от планирования визита в клинику.

Среди узкоспециализированных врачей наибольшей популярностью пользовались гинекологи, дерматологи и неврологи. При этом в 2020 году гинекологи и неврологи занимали более низкие строки в рейтинге. Рост онлайн-обращений к неврологам связан в том числе с увеличившимся количеством обращений из-за постковидного синдрома. А к гинекологам — с тем, что такой формат общения с врачом позволяет получить срочный квалифицированный ответ, например про экстренную контрацепцию, а также задать любые деликатные вопросы, избегая прямого контакта с доктором.

Топ-10 врачей телемедицины СберЗдоровья в Республике Татарстан за 2021 год: терапевт, педиатр, гинеколог, дерматолог, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, отоларинголог, кардиолог, уролог.



Антон Никольский-Волконский, директор по цифровым продуктам онлайн-сервиса СберЗдоровье :

— Если в 2020 году росту популярности телемедицины способствовала пандемия, то 2021-й показал, что люди и врачи поддерживают и эффективно пользуются таким форматом взаимодействия друг с другом. Об этом свидетельствует активный рост обращений в Республике Татарстан. Формат удаленных обращений делает здравоохранение и консультации с высококвалифицированными врачами более доступными, так как позволяет обратиться к специалисту по любому волнующему вопросу в течение нескольких минут. Это особенно актуально для пациентов из удаленных районов Республики Татарстан, где попасть к врачам определенных специальностей сложнее, чем в столице региона. Помимо доступности и оперативности удаленное общение с врачом способствует снижению риска заражения. Мы ожидаем, что популярность телемедицинских консультаций в Республике Татарстан продолжит расти и в 2022 году, и со временем они станут такими же привычными, как и другие онлайн-сервисы: заказ такси или продуктов.

* Возрастное ограничение: 16+



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»