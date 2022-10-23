Исследование: чаще всего россияне цитируют Пушкина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние 7 лет россияне стали цитировать чаще Пушкина, Лермонтова и Пастернака, а Маяковского и Есенина — реже. Об этом говорится в исследовании SuperJob, в котором участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Абсолютный лидер поэтического рейтинга исследования — Александр Пушкин: почти каждый четвертый россиянин считает его любимым поэтом (23,8%). Чаще всего респонденты вспоминали произведения «солнца русской поэзии», известные со школьных лет, — «У лукоморья дуб зеленый…» (3,6%), «Я помню чудное мгновенье…» (3,3%), «Евгений Онегин» (3,1%), «Я вас любил…» (2,7%) и «Зимнее утро» (2,6%).

Второе место занял Сергей Есенин — строчки из его стихотворения назвал каждый девятый (10,8%). Самые популярные стихи Есенина — «Береза» (2,2%), «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…» (по 0,8%).

Михаил Лермонтов занял третье место (6,5%). Самые цитируемые произведения — «Бородино» (2,5%) и «Парус» (1,1%).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В топ-5 любимых русских поэтов вошли также Федор Тютчев (3,5%), Владимир Маяковский и Александр Блок (по 2,5%). У Тютчева чаще всего вспоминают стихотворение «Весенняя гроза» (2%), у Блока — «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1,6%), а у Маяковского — «Стихи о советском паспорте» (0,5%).



В целом за последние 7 лет возросла востребованность творчества Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Цветаевой и Высоцкого. И напротив, россияне стали реже цитировать Маяковского, Есенина, Тютчева, Блока, Хайяма, Симонова, Рождественского, Асадова и Ахматову.

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Илина Хакимова