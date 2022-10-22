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В Мадриде прошла акция протеста по вопросу повышения зарплаты

20:22, 22.10.2022
В Мадриде прошла акция протеста по вопросу повышения зарплаты
Фото: ru.wikipedia.org

В субботу несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Мадриде с требованием повысить зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы митинга заявляют, что в шествии приняли участие около 8 тысяч человек. При этом, в делегации правительства королевства в Мадриде сообщают о меньшем количестве — о 5 тысячах человек.

Митингующие требовали поднять зарплаты и пенсии, восстановить покупательную способность. Шествие завершилось без инцидентов.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Ереване на площади Франции состоялся митинг с требованием выхода Армении из ОДКБ. Протестующие собрались у центра искусств «Гафесчян», где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Елизавета Пуншева
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