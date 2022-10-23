Эксперт об инвестициях: «Нужна психологическая подготовка»
Финансовый эксперт Максим Глазков дал несколько советов по рациональному инвестированию и сбережению средств. О том, как правильно обращаться с деньгами, он рассказал RT.
— Чтобы вкладывать деньги рационально, в первую очередь нужна психологическая подготовка. Примите, что любые инвестиции — всегда риск: можно или получить меньше прибыли, чем обычно, или вообще потерять вложения. Поэтому не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Позвольте себе вложения только в том случае, если у вас есть свободные деньги и крепкие нервы, — отметил Глазков.
По словам эксперта, в качестве инструментов для вложения следует выбирать облигации крупных российских банков, которые сильно упали в цене. Это менее рискованный способ для инвестиций по сравнению с акциями.
— Если вы готовы к еще более долгосрочным инвестициям, хороший вариант — покупка недвижимости. Сейчас застройщики предлагают скидки до 30%. Вероятно, что дисконт может быть еще больше. Покупать лучше готовое жилье или на финальной стадии строительства, — объяснил специалист.
Также Глазков заявил, что надо стараться анализировать даже небольшие траты.
— Только на пакеты люди могут тратить до 5 тыс. рублей в год. На мелочах вроде пакетов за год можно сэкономить десятки тысяч рублей, — рассказал он.
Кроме того, аналитик отметил, что «потраченная тысяча рублей в будущем вам ничего не принесет».
— Если вы отложите ее и инвестируете, то получите прибыль в виде процентов, дивидендов — или от роста стоимости актива. Часто эксперты рекомендуют откладывать треть от дохода. Сегодня это мало — лучше тратить эту треть на свои нужды, а остаток инвестировать. Через десять лет вы поблагодарите себя за это, — подчеркнул специалист.
Финансист посоветовал комбинировать разные инструменты. Это поможет снизить риски.
— Например, часть можно держать в валюте дружественных стран, другую часть — во вкладах, еще одну долю — в акциях. Так вы максимально обезопасите свой инвестиционный портфель от снижения стоимости, — заявил Глазков.
По статистике, в третьем квартале более четверти депозитов, размещенных в ВТБ, открыты сроком на год и более. По сравнению со вторым кварталом их доля выросла на 20%. Аналитики считают, что российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений.
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