Статистика: каждый четвертый вклад россияне размещают на год и более

В третьем квартале более четверти депозитов, размещенных в ВТБ, открыты сроком на год и более. По сравнению со вторым кварталом их доля выросла на 20% (данные есть в распоряжении редакции «Реального времени»).

Средний чек депозита по сравнению с предыдущим периодом увеличился незначительно. Он превысил 500 тысяч рублей.

Аналитики считают, что российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовались короткие депозиты на 3—6 месяцев. Летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля вкладов со сроком 6 месяцев, а осенью — на 12 и более.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Наибольшей популярностью сейчас пользуются депозиты на сроки 6 и 12 месяцев.



— Сегодня рублевый депозит остается одним из самых надежных и востребованных способов вложения средств. При этом в третьем квартале повысился интерес к «длинным» депозитам за счет их более высокой доходности и расширения горизонта планирования. Растет и средний размер вклада. Однако клиенты не отказываются от диверсификации портфелей и в зависимости от потребностей часть средств размещают на накопительные счета, которые позволяют более гибко распоряжаться деньгами. Это помогает создать финансовую подушку безопасности, сохранить и умножить средства, — комментирует и. о. начальника управления «Сбережения» ВТБ Роман Глазов.

В сентябре в ЦБ рассказали, что валютные счета россиян фактически стали рублевыми. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил об изменении «экономической сущности валютных счетов».



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Илина Хакимова