Казанцы заботятся о своем ментальном здоровье с помощью прогулок, общения и спорта

Большинство казанцев, заботясь о своем ментальном здоровье, предпочитают гулять, общаться с близкими и заниматься спортом. Данные опроса, проведенного «Авито Работой» и единым абонементом на спорт и заботу о себе FITMOST, есть в распоряжении «Реального времени». Опрос проведен в сентябре 2022 года, в исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов со всей страны.



Большинство респондентов считают, что самые эффективные методы для снятия напряжения — это прогулки на свежем воздухе (62%), общение с близкими (56%), хобби и творчество (46%), а также спорт (45%). В число популярных способов заботы о себе, по итогам опроса, также вошло общение с домашними животными (24%). Еще 13% опрошенных прибегает к медитации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рассматривая респондентов с точки зрения их отношения к профессии, проводить больше времени на природе больше всего любят представители индустрии гостеприимства и HoReCa (71%). А работники сферы образования и юристы (по 65%) предпочитают общаться с родственниками и друзьями. Спорт чаще всего называли сотрудники сфер консалтинга (64%), юриспруденции (62%), бьюти-сферы (56%), финансов (53%) и онлайн-торговли (52%).



Казанцы, рассказывая о способах позаботиться о своем ментальном здоровье, чаще всего отмечали занятия на тренажерах (17%), стретчинг (17%) и танцы (17%). Также в топ, по мнению респондентов, вошли бег (13%), велоспорт (13%) и теннис (13%).

Эксперты FITMOST отмечают, что с начала этого года по сравнению с предыдущим среди россиян вырос спрос на йогу и стретчинг (+47%), сайклинг (+34%), а также на плавание и занятия на тренажерах (+30%). Кроме того, популярнее стали медитации и дыхательные практики (+28%).

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Илина Хакимова