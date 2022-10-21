За сентябрь в Татарстане совершили почти 8 тысяч сделок по купле-продаже жилья

В Татарстане в сентябре 2022 года совершили 7 761 сделку по купле-продаже жилья. Соответствующие данные приводит управление Росреестра по республике.

Из них в Казани зарегистрированы 2 595 договоров, 2 144 — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане в сентябре состоялось 5 270 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

Кроме того, в республике за прошлый месяц официально зарегистрировано 8 107 сделок купли-продажи земельных участков, из них 1 163 — в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Для сравнения, в августе этого года в регионе было совершено 7 783 сделок по купле-продаже жилья, что на 646 сделок больше, чем в июле (7 137 договоров). Из них в Казани — 2 390 договоров.

Напомним, в первой половине года Росреестр Татарстана зарегистрировал 10 812 договоров участия в долевом строительстве. По данному показателю республика на первом месте среди регионов ПФО.

Также в республике зарегистрировали наибольшее количество договоров купли-продажи на вторичном рынке недвижимости по сравнению с другими регионами ПФО — 52 тысячи. На первичном рынке покупается с привлечением кредитных средств 52% недвижимости; на вторичном — 77%.



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Максим Кокунин