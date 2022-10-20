Минпросвещения России: лапта будет изучаться на уроках физкультуры в школах

Фото: wikipedia.org / Seregapavlov (Летний Кубок по Ярославской лапте)

В России до конца года разработают еще один модуль предмета «Физическая культура» по национальному виду спорту — лапте. Предложение прозвучало в ходе встречи учителей с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и министром спорта Олегом Матыциным в рамках Всероссийского форума школьных спортивных клубов, который проходит в Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Сейчас для школ разработали 10 образовательных модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо, шахматам. В этом году подготовили еще 7 дополнительных модулей: бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие.

В следующем году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту. Модуль по лапте может появиться до конца года, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Фото: edu.gov.ru

В прошлом году Российский футбольный союз объявил, что 150 общеобразовательных школ в восьми регионах России принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола. В проекте принимали участие в том числе школы из Татарстана.

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Татьяна Леухина