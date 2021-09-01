В некоторых школах Татарстана будут проходить уроки футбола

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что 150 общеобразовательных школ в восьми регионах России принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

В проекте участвуют школы Татарстана, Санкт-Петербурга, Чувашии, а также Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей. Отмечается, что учебная программа разработана Министерством просвещения России и РФС — она соответствует всем государственным федеральным стандартам.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. На первом этапе проекта будут организованы регулярные соревнования между школами. Планируется, что в следующем году в проект будут вовлечены в общей сложности более 2,5 тыс. школ из 40 субъектов РФ.

В Татарстане 24 школы попали в пилотный проект по реализации совместного проекта Министерства образования и науки РТ и Российского футбольного союза «Футбол в школе». В школах Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского, Высокогорского районов будут проходить уроки футбола.



Алексей Нечаев