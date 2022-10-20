Татарстанское предприятие станет генеральным подрядчиком строительства общежития в Севастополе

Государственное предприятие «Татинвестгражданпроект» станет генеральным подрядчиком при строительстве общежитий в главном кампусе Севастопольского государственного университета. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

— В Севастопольском госуниверситете создана рабочая группа по взаимодействию с заказчиком и генеральным подрядчиком. В ближайшее время рабочей группой будут рассмотрены проекты планировок общежитий и жилых общественных пространств. <...> Строительство современных общежитий <...> позволит СевГУ стать центром притяжения и кузницей кадров для студентов, молодых ученых, новаторов из всех регионов России, стран бывшего Советского Союза и Большого Средиземноморья, — заявлено в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Планируется построить новое здание и отремонтировать комплекс общежитий. Согласно тендеру, на эти цели выделено 5,7 миллиарда рублей.

Новое общежитие вместит в себя 200 жильцов, которые расположатся на 7 этажах. Общая площадь составит 22 тысячи квадратных метров. Также предстоит благоустроить прилегающую территорию.

Начать строительно-монтажные работы планируется в 2024 году, а завершить — в 2025 году. Студентов заселят в 2026 году.

Также напомним, что Главстрой Татарстана определился с подрядчиком по тендеру на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения: «Присутственные места и консистория», конец XVIII — начало XIX века в казанском Кремле. Контракт заключили с ГУП «Татинвестгражданпроект».



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Елизавета Пуншева