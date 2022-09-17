Во «Вкусно — и точка» может подорожать картофель фри

Во «Вкусно — и точка» высока вероятность подорожания картофеля фри. Проблемы со снеком, начавшиеся в России в этом году, связаны с недостатком мощностей по его производству, а также ростом цен на продукт — практически в 2,5 раза для сети бывшего McDonald's в России, однако компания не планирует перекладывать это подорожание на потребителей целиком, но не исключает некоторого удорожания фри в своих ресторанах, передают слова гендиректора Олега Пароева «РИА Новости».

В России всего одно производство, по его словам, которое способно производить около 100 тысяч тонн картофеля-фри — это Липецкая фабрика, которая до недавнего времени принадлежала нидерландской LWM CIS B.V. Фабрика была создана под бизнес-модель McDonald's и полностью могла закрыть его потребности в картофеле.

— Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки-фри вышел с очень существенным повышением цен... Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много, — сказал Пароев.

Но в России, по его мнению, больше нет другого производителя, который мог бы производить такие объемы картофеля-фри — только «Вкусно — и точка» необходимо почти 80 тысяч тонн картофеля фри. По подсчетам компании, в целом потребность в нем в стране — примерно 220—250 тысяч тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Соответственно, проблема этого года с моей точки зрения — это отсутствие мощностей по производству, по нарезке и заморозке картофеля фри, а не урожайность, с урожайностью, как я уже сказал, у нас все хорошо, — добавил гендиректор компании.



Также гендиректор сети ресторанов не исключает планов о покупке или постройке собственного производства. При этом Пароев отметил, что компания не планировала покупать долю нидерландской компании в Липецком производстве.

Напомним, с 15 сентября в меню бывшего McDonald's — «Вкусно — и точка» — появился аналог Coca-Cola под брендом «Добрый».



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Илина Хакимова