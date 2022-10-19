КАМАЗ проиндексирует зарплату сотрудников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Руководство ПАО «КАМАЗ» приняло решение второй раз с начала года проиндексировать зарплаты своих сотрудников, сообщает пресс-служба компании.

Так, с 1 октября зарплаты всех работников будут увеличены на 4%. Это необходимо для «повышения социальной защищенности работников КАМАЗа».

— Уделяя большое внимание вопросам социальной политики, предусмотренным коллективным договором, а также учитывая инфляцию текущего года, считаем первостепенно важным поддерживать конкурентоспособный уровень заработной платы для наших сотрудников, — заявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.



Фото: kamaz.ru

Напомним, в мае сообщалось, что на КАМАЗе не исключили новой индексации зарплаты в конце 2022 года в дополнение к майской. Замгендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина тогда рассказала, что возможность еще одной индексации до конца года зависит от объемов продаж автомобилей во втором и третьем кварталах. Если у компании будет возможность проиндексировать зарплаты, об этом сообщат дополнительно.

В бизнес-плане предприятия на текущий год индексация зарплат была запланирована на 1 июля, однако руководство перенесло ее на 1 мая в связи с ростом цен. В мае КАМАЗ проиндексировал зарплаты сотрудникам на 5,2%.

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Максим Кокунин