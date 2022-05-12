КАМАЗ проиндексирует зарплаты сотрудников на 5,2% в мае

КАМАЗ увеличит тарифы и оклады сотрудников на 5,2% в мае, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



Индексация зарплат планировалась в июле, однако руководство компании приняло решение об опережающем повышении тарифов и окладов:

— Вместо июля уже с мая будут увеличены тарифы и оклады на 5,2%. В настоящий момент распорядительные документы готовятся к подписанию, — сказано в сообщении пресс-службы.

Фото: realnoevremya.ru

По информации компании, среднесписочная численность персонала по группе технологической цепочки КАМАЗа в первом квартале текущего года составляет 31,9 тысячи человек. В октябре прошлого года индексация зарплат сотрудников составляла 4,3%.

Маргарита Головатенко