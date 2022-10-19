В Татарстане задержали местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. В ходе личного досмотра в его сумке был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет c веществом PVP общей массой 258,90 грамма, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Позже сотрудниками наркоконтроля ОМВД России по Зеленодольскому району в казанской квартире задержанного был проведен обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли фасовочные материалы, электронные весы, пластмассовую емкость с неизвестным веществом общей массой более 50 граммов.

Задержанный пояснил, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта. За отказ от медосвидетельствования на предмет потребления средств мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.6.9 КоАП РФ. Судом назначен административный штраф в размере 4 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношение задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: 16.мвд.рф

Вчера в Набережных Челнах сотрудники ДПС задержали 18-летнего жителя республики, подозреваемого в наркопреступлении. Полицейские остановили на стационарном посту Subaru под управлением 27-летней жительницы Иркутской области. В машине находились два пассажира: девушка 1997 года рождения и молодой человек 2004 года рождения, оба жители Татарстана. Компания направлялась из Казани в Златоуст.

Во время общения инспекторы обратили внимание на парня, который нервничал, и решили провести досмотр автомобиля и личных вещей. Во внутреннем кармане его куртки они обнаружили сверток с веществом светло-бежевого цвета. Результаты исследования показали, что это амфетамин массой 381,3 грамма.

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Максим Кокунин