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На территории ДРКБ в Казани открылась аллея — памятник достижений в детской медицине

10:23, 19.10.2022
На территории ДРКБ в Казани открылась аллея — памятник достижений в детской медицине
Фото: Минздрав РТ

На территории Детской республиканской клинической больницы Татарстана открылась аллея — памятник достижений в детской медицине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На «Аллее славы» представлены имена врачей, которые внесли огромный в развитие детской медицины.

— Это врачи с большой буквы, воспитавшие талантливых последователей, уважающих и любящих маленьких пациентов. Памятники принято устанавливать для того, чтобы помнили, чтобы чтили. И как известно, без прошлого нет будущего. Так пусть же Аллея славы служит признаком благодарности — как проявление искренней признательности людям в белых халатах! — рассказали в Минздраве Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ДРКБ стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022», который ежегодно проводит НИИ социальной статистики. За вклад в оздоровление населения почетной грамоты удостоился главврач больницы Айрат Зиатдинов.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицинаИсторияКультура Татарстан Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан

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