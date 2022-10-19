Главное о коронавирусе на 19 октября: Путин призвал повторно привиться, заболеваемость в РФ продолжает падать

За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 200 человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 200 человек. Всего на 19 октября в республике зарегистрировано 185 649 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 181 004 человека, за минувшие сутки — 721. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 32 человека.

В России достаточно запасов препаратов для вакцинации от коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 656 случаев коронавируса, выздоровели 20 859 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 335 087, а выздоровевших — до 20 659 469. Госпитализировали за сутки 1 583 человека.



Умерли 92 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 176 человек.



Президент России Владимир Путин поддержал призывы к гражданам пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Так он ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку: «Правильно. Я с вами полностью согласен и я присоединяюсь к вашим призывам».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле частично сохраняются меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса, в том числе сотрудники часто тестируются на COVID-19. На вопрос, планирует ли Владимир Путин снова ревакцинироваться от ковида, представитель Кремля ответил: «Пока никакой информации на этот счет у нас не было».

заявил, что в Кремле частично сохраняются меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса, в том числе сотрудники часто тестируются на COVID-19. На вопрос, планирует ли Владимир Путин снова ревакцинироваться от ковида, представитель Кремля ответил: «Пока никакой информации на этот счет у нас не было». Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева заявила, что снятие коронавирусных ограничений восстановило культурную программу в детских лагерях. Напомним, детские лагеря можно было заполнять на 100%, также разрешили экскурсии и мероприятия на открытом воздухе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Департамент здравоохранения Запорожской области сообщил, что интраназальный препарат от коронавируса завезли в Мелитополь и в Мелитопольский район, чьи жители могут бесплатно пройти вакцинацию в 32 медпунктах. Отмечается, что ежедневно в регионе выявляются 15—20 человек, заразившихся коронавирусом.

Запасов вакцин о коронавируса в России достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Сейчас еще дополнительно закуплены моноклональные антитела, которые поставляются для лечения пациентов старшей категории и с высоким риском осложнений».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 41-й недели 2022 года в России зарегистрирован 94 301 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 64,26 на 100 тыс. населения, что на 35,3% ниже, чем на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре: «Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 36 регионах. Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации четвертую неделю подряд».

Германия выделит €100 млн Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 625 797 965 раз, 6 570 892 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 023 298). На второй строчке — Индия (44 634 376), на третьей — Франция (36 573 007), на четвертой — Германия (34 888 963), на пятой— Бразилия (34 746 462).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 065 841). За ними следуют Бразилия (687 144), Индия (528 923), Россия (381 224, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 279).



За время пандемии было сделано 12 804 900 930 инъекций вакцины против коронавируса.

Германия намерена выделить дополнительно €100 млн Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Она была основана в Давосе в 2017 году Норвегией и Индией совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, независимым международным благотворительным фондом Wellcome Trust и Всемирным экономическим форумом. Альянс поддерживает разработку и распространение вакцин против коронавируса по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org

На Филиппинах обнаружен подвариант XBB омикрон-штамма коронавируса. Он был выявлен у 81 человека в двух регионах республики.

Дарья Пинегина