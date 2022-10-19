В Казани на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установили светофоры для устранения ДТП

Фото: пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установили светофоры. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

В пресс-службе районной администрации обратили внимание, что аварии на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина случаются регулярно. По этой же причине светофоры установили и на перекрестке Фатыха Карима и Габдуллы Тукая, скоро их подключат.

Фото: realnoevremya.ru

В июле в Набережных Челнах на км 1051+735 трассы М-7 около трамвайной остановки «Автодорстрой» также установили светофор. На этом участке в прошлом году произошло три наезда на пешеходов.

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Максим Кокунин