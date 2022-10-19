Заместителем министра промышленности и торговли ЛНР стал чиновник из Минпромторга Татарстана

Чиновника Минпромторга Татарстана Ивана Леонова назначили заместителем министра промышленности и торговли в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале.

— Леонов Иван Александрович назначен заместителем министра промышленности и торговли ЛНР. До назначения на должность заместителя министра промышленности и торговли ЛНР в период с 2020 года по 2022-й замещал должность начальника отдела развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что с 2014 по 2016 год Леонов занимал должность заместителя гендиректора ООО «УК Ривьера». С 2016 по 2017 год был заместителем руководителя исполкома по экономическим вопросам Камско-Устьинского района Татарстана.

Напомним, в августе глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимура Саматова главой Минпромторга республики.

Тимур Саматов родился 4 апреля 1992 года в Казани. Окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. С 2013 по 2016 год работал ведущим специалистом-экспертом отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности Минпромторга России. В 2016 году занял пост главного специалиста-эксперта отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности российского Минпромторга. Затем в том же году перешел на должность заместителя министра промышленности и торговли Татарстана.





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Максим Кокунин