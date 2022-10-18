Татарстанским предпринимателям, эйчарам и вузам представят сервисы для онлайн-конференций

МТС продолжает бесплатные обучающие мероприятия. На осеннюю серию вебинаров (18+) приглашают представителей учебных заведений и онлайн-школ, HR-менеджеров, сотрудников, отвечающих за цифровизацию и информационную безопасность компании. Для участия в онлайн-встречах требуется регистрация.

20 октября в 13.00 состоится вебинар, посвященный переносу обучения и адаптации на отечественное ПО. Прежде всего эти знания будут полезны для HR-менеджеров и специалистов, а также для директоров корпоративных университетов. Эксперты расскажут, как проводить обучающие вебинары в несколько кликов, собирать тысячи слушателей одновременно, создавать онлайн-курсы и сокращать время на администрирование.

В пятницу, 21 октября, на вебинар «Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» приглашают проректоров, руководителей учебных отделов и отделов по информатизации. Они узнают, как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением и охватить максимальное количество слушателей — до 10 тысяч человек, как привлекать новых студентов, экономить ресурсы и обеспечивать безопасность данных. Начало онлайн-встречи в 13.00.

Следующий вебинар, «Как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий», будет интересен тем, кто отвечает за цифровизацию и информационную безопасность компании. Основное внимание будет уделено внедрению в рабочие процессы отечественной платформы Webinar. Мероприятие пройдет 25 октября в 13.00.

Заключительным вебинаром в октябре станет «Апгрейд решения «Мобильные сотрудники» для большей эффективности вашего бизнеса». Специалисты расскажут, как увеличить эффективность работы разъездных сотрудников, до 15% снизить пробег автопарка и на четверть сократить расход топлива. Также участникам представят обновленный функционал сервиса. Мероприятие пройдет 26 октября в 10.00.