Эксперты назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий Челнов в октябре 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре этого года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, стала вакансия заместителя руководителя обособленного подразделения. Ему работодатель готов платить от 60 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Второе место в топе занял врач-офтальмолог. Его зарплата в автограде также может начинаться от 60 тысяч рублей. На третьем месте вакансия кредитного специалиста, труд которого оценивается в те же 60 тысяч рублей.

На четвертом месте вакансия директора магазина. На этой должности в Набережных Челнах соискателям предлагают от 55,6 до 65 тысяч рублей. Замыкает список вакансия врача-аллерголога-иммунолога. Работодатель готов платить ему от 50 тысяч рублей.



Фото: Максим Платонов

Напомним, в июне 2022 года самой высокооплачиваемой вакансией в Набережных Челнах стала вакансия бренд-шеф-повара. Ему работодатель предлагал от 120 тысяч до 160 тысяч рублей.



Стоит отметить, что зарплатные предложения в сентябре в Татарстане выросли на 2% относительно августа и составили 49 тысяч рублей. Наиболее ощутимый прирост на данный момент наблюдается в зарплатах административного персонала: в сентябре +7% по сравнению с августом, в сфере юриспруденции (+6%), в добывающей отрасли (+6%).

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Максим Кокунин