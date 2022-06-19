Эксперты назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий Челнов в июне 2022 года

Фото: Максим Платонов

В июне 2022 года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, стала вакансия бренд-шеф-повара. Ему работодатель готов платить от 120 тысяч до 160 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Второе место в топе занял программист «1С». Ему в автограде готовы платить от 110 тысяч рублей. На третьем месте вакансия менеджера по продажам, труд которого оценили минимум в 65 тысяч рублей.

На четвертом месте вакансия главного бухгалтера. На этой должности в Набережных Челнах соискателям предлагают от 60 тысяч рублей. Замыкает список вакансия врача общей практики. Работодатель готов платить ему от 55 тысяч рублей.



Фото: Максим Платонов

15 июня стало известно, что почти половина (49%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) не планирует менять работу в ближайшее время, 31% хотели бы сделать это в краткосрочной перспективе, еще 20% затруднились ответить.

Реже других о смене профессии в России задумываются врачи и медсестры (24%), инженеры и программисты (23%) и дизайнеры (14%). Чаще всего говорят о желании сменить работу опрашиваемые в возрасте от 25 до 34 лет. Это свойственно грузчикам и разнорабочим (65%), операторам кол-центров (52%), поварам и официантам (45%), охранникам и юристам (по 36%).

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Максим Кокунин