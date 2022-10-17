В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали свалку строительных отходов на 10 тысяч кв. м

В Алексеевском районе инспекторы Волжско-Камского ТУ Минэкологии Татарстана обнаружили и ликвидировали несанкционированное свалку строительных отходов на 10 тысяч кв. м., сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Отмечается, что в адрес исполкома Лебяжинского сельского поселения было направлено предостережение о необходимости устранения нарушения. На данный момент весь мусор вывезли, территория приведена в порядок.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе.

Общая площадь несанкционированного складирования строительных отходов составила — 220 кв. м. Собственником участка оказался исполком Малошильнинского сельского поселения.



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Максим Кокунин