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Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

10:37, 10.10.2022
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Фото: pixabay.com

В работе мессенджера Telegram в России наблюдаются сбои, сообщили пользователи, это подтверждают данные сервиса Brand Analytics.

С проблемами в работе приложения столкнулись 55% пользователей, о трудностях с отправкой сообщений заявили 23%, с получением — 13%.

Фото: realnoevremya.ru

В начале октября пользователи из России сообщили о сбоях в работе сервисов 2GIS, в том числе сбои наблюдались в Казани. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Казани, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Также сбои возникли и в Казахстане. Причиной сбоев стали DDoS-атаки. Работа сервисов восстановлена.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество

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