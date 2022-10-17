Ак Барс Банк запустил безналичную продажу, открытие счетов и переводы в тенге, драмах и сомах

Банк запустил услугу по открытию счетов, безналичной продаже и переводам в казахстанских тенге, киргизских сомах и армянских драмах. Актуальные курсы можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении Ак Барс Онлайн. Счета можно открыть в офисах банка, в мобильном и интернет-банке.



После открытия счета клиент сможет проводить в этих валютах трансграничные переводы через офисы банка. Комиссия составит 0,6%.

Полный список офисов опубликован на официальном сайте кредитной организации по ссылке.

Ранее банк открыл возможность безналичной покупки, открытия счетов и переводов в турецких лирах и дирхамах. Альтернативные валюты все чаще выступают доступным инструментом диверсификации портфеля валют и защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе.

Клиентам банка по-прежнему доступны китайские юани, британские фунты и швейцарские франки.

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