В Татарстане потребуется 8,3 года, чтобы накопить на новую машину, — это много или мало?

Жителю Татарстана потребуется 8,3 года, чтобы накопить на покупку нового автомобиля, выяснило агентство «РИА Рейтинг». Республика заняла 33-ю строчку в рейтинге регионов России по сроку сбора суммы на приобретение машины.

Меньше времени татарстанцев потребуется на накопление денег на покупку подержанного автомобиля. Это займет 4,9 года.

Быстрее всего на покупку новой машины могут накопить жители Чукотского автономного округа. Им для этого потребуется всего 3,7 года. Чуть больше времени — 3,8 года — необходимо жителям Ямало-Ненецкого АО.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дольше всего откладывают средства на покупку нового автомобиля жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Им требуется 11,3 года. По 10,9 года копят проживающие в Северной Осетии и Чечне.

8,3 года — это:

Более чем десятая часть всей жизни — ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане в прошлом году составляла 72,83 года. А сознательной жизни в трудоспособном возрасте — почти пятая часть.

— ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане в прошлом году составляла 72,83 года. А сознательной жизни в трудоспособном возрасте — почти пятая часть. Чуть меньше времени получения основного общего образования — для получения аттестата необходимо отучиться в школе девять лет.

— для получения аттестата необходимо отучиться в школе девять лет. Чуть меньше, чем требовалось год назад : по подсчетам на 2021-й, татарстанцу на покупку новой машины пришлось бы копить 8,5 года.

: по подсчетам на 2021-й, татарстанцу на покупку новой машины пришлось бы копить 8,5 года. Меньше, чем требуется копить жителям Башкирии — на приобретение новой машины им надо откладывать 8,8 года.

— на приобретение новой машины им надо откладывать 8,8 года. Столько же, сколько придется копить на новую машину жителю Бурятии, Белгородской и Тульской областей — им также требуется 8,3 года.

— им также требуется 8,3 года. В 1,7 раза больше времени, требуемого на накопление средств для покупки машины с пробегом, — татарстанцу придется откладывать 4,9 года.

— татарстанцу придется откладывать 4,9 года. В 2,2 раза больше, чем потребуется на накопление для покупки новой машины жителю Чукотского АО — у него уйдет 3,7 года.

— у него уйдет 3,7 года. В 1,09 раза больше, чем потребуется среднестатистическому россиянину — на покупку нового автомобиля он должен копить 7,6 года.

— на покупку нового автомобиля он должен копить 7,6 года. На три года меньше, чем требуется жителю Ингушетии или Кабардино-Балкарии — на покупку новой машины они откладывают 11,3 года.

— на покупку новой машины они откладывают 11,3 года. На два года меньше, чем требуется татарстанской семье на покупку квартиры — ей придется копить 10,2 года.

— ей придется копить 10,2 года. На 11 лет меньше, чем необходимо на накопление миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате, — в 2021-м татарстанцу требовалась 19,3 года.

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Татьяна Демина