Эко-активисты облили краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне

Фото: скриншот видео

Эко-активисты объединения Just stop oil («Просто остановите нефть») облили оранжевой краской фасад флагманского автомобильного салона концерна Aston Martin в Лондоне. Они выступают за скорый переход к зеленой энергетике. Об этом сообщила радиостанция LBC.

Активисты также заблокировали движение по центральной улице Парк-лейн. Они призывают правительство Великобритании приостановить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

14 октября экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом. После этого девушки приклеили свои ладони к стене галереи рядом с картиной.



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Елизавета Пуншева