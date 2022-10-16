Потребительские цены в Татарстане начали расти стремительнее
По сравнению с сентябрем 2021-го цены выросли на 14%
В Татарстане в сентябре 2022 года индекс потребительских цен составил 113,97% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения, в сентябре 2021-го инфляция в годовом выражении составляла 7,71%.
В начале осени продовольственные товары, по сравнению с сентябрем прошлого года, подорожали на 16,46%. В частности плодоовощная продукция выросла в цене на 1,43%. Это в разы меньше, чем в сентябре прошлого года. Тогда по отношению к аналогичному месяцу 2020-го цены подскочили на 11,49%.
Непродовольственные товары в Татарстане в сентябре этого года по отношению к аналогичному периоду 2021-го подорожали на 13,98%. Услуги за это же время стали дороже на 10,85%, следует из данных Татарстанстата.
|
Сентябрь 2022 года в % к сентябрю 2021-го
|
Сентябрь 2021 года в % к сентябрю 2020-го
|
Индекс потребительских цен
|
113,97
|
107,71
|
в том числе на:
товары
|
115,08
|
109,09
|
продовольственные товары
|
116,46
|
109,24
|
продовольственные товары без плодоовощной продукции
|
118,06
|
109,18
|
плодоовощная продукция
|
101,43
|
111,49
|
непродовольственные товары
|
113,98
|
108,90
|
услуги
|
110,85
|
104,01
С начала года цены выросли на 10,7%
В целом по отношению к декабрю прошлого года в сентябре 2022-го рост цен в Татарстане составил 10,71%. Год назад этот показатель был значительно меньше. В сентябре 2021-го инфляция с начала года составляла 5,55%.
Продовольственные товары с начала года в Татарстане подорожали на 10,21%. При этом плодоовощная продукция в республике подешевела. Индекс потребительских цен в этом сегменте по отношению к декабрю 2021-го составил 86,64%. В сентябре прошлого года по отношению к концу 2020-го он оценивался в 95,02%.
Непродовольственные товары в республике стали дороже с декабря 2021 года на 11,85%. Цены на услуги выросли на 9,63%.
|
Сентябрь 2022 года в % к декабрю 2021-го
|
Сентябрь 2021 года в % к декабрю 2020-го
|
Индекс потребительских цен
|
110,71
|
105,55
|
в том числе на:
товары
|
111,08
|
106,21
|
продовольственные товары
|
110,21
|
105,03
|
продовольственные товары без плодоовощной продукции
|
113,06
|
106,27
|
плодоовощная продукция
|
86,64
|
95,02
|
непродовольственные товары
|
111,85
|
107,17
|
услуги
|
109,63
|
103,69
По итогам девяти месяцев инфляция составила почти 15%
В сравнении инфляций в текущем и прошлом году видно, что в 2022-м индекс потребительских растет стремительнее. Заметно это и в отношении трех первых кварталов к аналогичному периоду 2021-го.
Так, например, если за первые 9 месяцев 2022 года инфляция по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила почти 15%, то за январь — сентябрь 2021-го по отношению к первым трем кварталам 2020-го она составляла почти 6,5%.
Заметно за январь — сентябрь 2022 года в Татарстане подорожала плодоовощная продукция — на 18,27%. Цены на непродовольственные товары на это время выросли на 15,47%, а услуги — на 9,94%.
|
Январь — сентябрь 2022 года к январю — сентябрю 2021-го
|
Январь — сентябрь 2021 года к январю —сентябрю 2020-го
|
Индекс потребительских цен
|
114,78
|
106,46
|
в том числе на:
товары
|
116,49
|
107,82
|
продовольственные товары
|
117,72
|
108,13
|
продовольственные товары без плодоовощной продукции
|
117,65
|
107,92
|
плодоовощная продукция
|
118,27
|
110,21
|
непродовольственные товары
|
115,47
|
107,56
|
услуги
|
109,94
|
102,84
По сравнению с августом цены снизились
Несмотря на сентябрьский рост цен, по сравнению с началом осени и концом 2021 года, по отношению к августу 2022-го в Татарстане зарегистрировали незаметную дефляцию. Индекс потребительских цен составил 99,97%, тогда как в сентябре прошлого года он оценивался в 100,63%.
Продовольственные товары в сентябре текущего года, по сравнению с предыдущим месяцем, подешевели на 0,32%. Заметно стала дешевле плодоовощная продукция — на 3,53%.
В тоже время непродовольственные товары в сентябре незаметно, но подорожали. Потребительские цены выросли по отношению к августу на 0,08%.
Также подорожали в Татарстане и услуги. В сентябре, по сравнению с августом, цены на них выросли на 0,2%.
|
Сентябрь 2022 года к августу 2022-го
|
Сентябрь 2021 года к августу 2021-го
|
Индекс потребительских цен
|
99,97
|
100,63
|
в том числе на:
товары
|
99,9
|
100,64
|
продовольственные товары
|
99,68
|
101,13
|
продовольственные товары без плодоовощной продукции
|
99,99
|
100,92
|
плодоовощная продукция
|
96,47
|
103,03
|
непродовольственные товары
|
100,08
|
100,24
|
услуги
|
100,20
|
100,61
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