Потребительские цены в Татарстане начали расти стремительнее

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По сравнению с сентябрем 2021-го цены выросли на 14%

В Татарстане в сентябре 2022 года индекс потребительских цен составил 113,97% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения, в сентябре 2021-го инфляция в годовом выражении составляла 7,71%.

В начале осени продовольственные товары, по сравнению с сентябрем прошлого года, подорожали на 16,46%. В частности плодоовощная продукция выросла в цене на 1,43%. Это в разы меньше, чем в сентябре прошлого года. Тогда по отношению к аналогичному месяцу 2020-го цены подскочили на 11,49%.

Непродовольственные товары в Татарстане в сентябре этого года по отношению к аналогичному периоду 2021-го подорожали на 13,98%. Услуги за это же время стали дороже на 10,85%, следует из данных Татарстанстата.

Сентябрь 2022 года в % к сентябрю 2021-го Сентябрь 2021 года в % к сентябрю 2020-го Индекс потребительских цен 113,97 107,71 в том числе на: товары 115,08 109,09 продовольственные товары 116,46 109,24 продовольственные товары без плодоовощной продукции 118,06 109,18 плодоовощная продукция 101,43 111,49 непродовольственные товары 113,98 108,90 услуги 110,85 104,01

С начала года цены выросли на 10,7%

В целом по отношению к декабрю прошлого года в сентябре 2022-го рост цен в Татарстане составил 10,71%. Год назад этот показатель был значительно меньше. В сентябре 2021-го инфляция с начала года составляла 5,55%.

Продовольственные товары с начала года в Татарстане подорожали на 10,21%. При этом плодоовощная продукция в республике подешевела. Индекс потребительских цен в этом сегменте по отношению к декабрю 2021-го составил 86,64%. В сентябре прошлого года по отношению к концу 2020-го он оценивался в 95,02%.

Непродовольственные товары в республике стали дороже с декабря 2021 года на 11,85%. Цены на услуги выросли на 9,63%.

Сентябрь 2022 года в % к декабрю 2021-го Сентябрь 2021 года в % к декабрю 2020-го Индекс потребительских цен 110,71 105,55 в том числе на: товары 111,08 106,21 продовольственные товары 110,21 105,03 продовольственные товары без плодоовощной продукции 113,06 106,27 плодоовощная продукция 86,64 95,02 непродовольственные товары 111,85 107,17 услуги 109,63 103,69

По итогам девяти месяцев инфляция составила почти 15%

В сравнении инфляций в текущем и прошлом году видно, что в 2022-м индекс потребительских растет стремительнее. Заметно это и в отношении трех первых кварталов к аналогичному периоду 2021-го.

Так, например, если за первые 9 месяцев 2022 года инфляция по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила почти 15%, то за январь — сентябрь 2021-го по отношению к первым трем кварталам 2020-го она составляла почти 6,5%.

Заметно за январь — сентябрь 2022 года в Татарстане подорожала плодоовощная продукция — на 18,27%. Цены на непродовольственные товары на это время выросли на 15,47%, а услуги — на 9,94%.

Январь — сентябрь 2022 года к январю — сентябрю 2021-го Январь — сентябрь 2021 года к январю —сентябрю 2020-го Индекс потребительских цен 114,78 106,46 в том числе на: товары 116,49 107,82 продовольственные товары 117,72 108,13 продовольственные товары без плодоовощной продукции 117,65 107,92 плодоовощная продукция 118,27 110,21 непродовольственные товары 115,47 107,56 услуги 109,94 102,84

По сравнению с августом цены снизились

Несмотря на сентябрьский рост цен, по сравнению с началом осени и концом 2021 года, по отношению к августу 2022-го в Татарстане зарегистрировали незаметную дефляцию. Индекс потребительских цен составил 99,97%, тогда как в сентябре прошлого года он оценивался в 100,63%.

Продовольственные товары в сентябре текущего года, по сравнению с предыдущим месяцем, подешевели на 0,32%. Заметно стала дешевле плодоовощная продукция — на 3,53%.

В тоже время непродовольственные товары в сентябре незаметно, но подорожали. Потребительские цены выросли по отношению к августу на 0,08%.

Также подорожали в Татарстане и услуги. В сентябре, по сравнению с августом, цены на них выросли на 0,2%.

Сентябрь 2022 года к августу 2022-го Сентябрь 2021 года к августу 2021-го Индекс потребительских цен 99,97 100,63 в том числе на: товары 99,9 100,64 продовольственные товары 99,68 101,13 продовольственные товары без плодоовощной продукции 99,99 100,92 плодоовощная продукция 96,47 103,03 непродовольственные товары 100,08 100,24 услуги 100,20 100,61

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Татьяна Демина