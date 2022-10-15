ТНВ рассказало о многодетном отце Рустаме Фархиеве из Сарманово — видео

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Рустам Фархиев из села Сарманово в Татарстане воспитывает четырех детей — трех дочерей и сына, возглавляет совет отцов Сармановского района. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В селе о нем знают не только как о примерном семьянине, но и как о предпринимателе — 10 лет он производит брусчатку. За плечами у Фархиева — служба в спецназе.

Своим детям он прививает патриотизм, любовь к труду, спорту.

В воскресенье, 16 октября, в России будет отмечаться День отца.

Руководитель Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях», АНО «Дарим ангелам радость» и председатель Республиканской общественной организации «Союз отцов» Адель Загретдинов в интервью «Реальному времени» рассказывал, как меняется роль отца в обществе, о новых проектах и проблемах в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

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