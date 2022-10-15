Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и похолодании до -1 градуса ночью в воскресенье
Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях 16 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Ночью и утром в воскресенье на территории Татарстана местами ожидается туман.
Ночью похолодает до +4..-1˚. Днем воздух прогреется до +5..+10˚.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в центре европейской части России в середине следующей недели начнется новый синоптический сезон — предзимье. Температура днем будет достигать около 5 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым