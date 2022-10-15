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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и похолодании до -1 градуса ночью в воскресенье

17:19, 15.10.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и похолодании до -1 градуса ночью в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях 16 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и утром в воскресенье на территории Татарстана местами ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru / Татьяна Демина

Ночью похолодает до +4..-1˚. Днем воздух прогреется до +5..+10˚.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в центре европейской части России в середине следующей недели начнется новый синоптический сезон — предзимье. Температура днем будет достигать около 5 градусов.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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