Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов
В воскресенье, 16 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман.
Максимальная температура воздуха днем составит 5—10 градусов выше ноля. В Казани прогнозируется от +6 до +9 °С. В Набережных Челнах потеплеет до 5—9 градусов.
Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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