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Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов

06:31, 16.10.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 16 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман.

Максимальная температура воздуха днем составит 5—10 градусов выше ноля. В Казани прогнозируется от +6 до +9 °С. В Набережных Челнах потеплеет до 5—9 градусов.

Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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