В Челнах более 33 тысяч человек приняли участие в городском субботнике

В Набережных Челнах более 33 тысяч человек приняли участие в городском субботнике. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

На субботник вышли 986 организаций и предприятий, задействовано 118 единиц техники. В городе очистили 1 632 га территории, вывезли 166 тонн мусора, посадили 506 деревьев и кустарников.

Фото: nabchelny.ru

В поселке Суар высадили 50 саженцев елей, в частном секторе поселка Замелекесье — ликвидирована несанкционированая свалка.

В начале октября в мэрии Челнов сообщили, что в городе высадили 8,9 тыс. деревьев и кустарников. В мероприятии принимали участие более 1,2 тыс. предприятий; присоединились к средникам и субботникам 7,4 тыс. челнинцев; от листвы и мусора очищено 1,3 тыс. га территории.

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Татьяна Леухина