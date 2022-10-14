Повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане должны пройти 1,4 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане повторную вакцинацию против коронавируса должны пройти 1,4 миллиона человек. Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— Количество вакцинированных людей у нас двумя компонентами на 14 апреля, вы знаете, почему мы берем 14 апреля — это полгода от нынешней даты, 1 926 123. А повторную вакцинацию на 14 октября прошло 524 965 человек. То бишь повторную вакцинацию должны пройти, согласно всем рекомендациям с точки зрения существования иммунитета и без опасности для своего здоровья 1 401 158 человек, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в Татарстане с начала массовой вакцинации первым компонентом привито 2 808 773 человека. Среди жителей старше 60 лет прививку сделали 677 379 граждан.



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Татьяна Демина