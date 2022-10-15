Эпидемиолог Минздрава: мытье рук снижает вероятность заболевания COVID-19 в два раза

Мытье рук снижает вероятность заболевания COVID-19 в два раза. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин.

— Мытье рук особенно важно для предотвращения заболевания кишечными и респираторными инфекциями, а также некоторых кожных инфекций, возбудители которых могут длительное время сохранять свою жизнеспособность на поверхности предметов, — заявил он.

Правильное мытье рук может уменьшить количество случаев заболеваний кишечными инфекциями на 23—40% среди населения, а среди лиц с ослабленной иммунной системой — на 58%. Эксперт напомнил, что руки необходимо мыть с мылом на протяжении не менее 20 секунд, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа совместная программа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выявила, что в половине медицинских учреждений по всему миру не хватает элементарных средств гигиены для мытья рук с водой с мылом или их обработки спиртосодержащими антисептиками в помещениях, в которых оказывается помощь больным, а также в туалетах.

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Татьяна Леухина