В Нижнекамске стартовала спартакиада среди кадетов Приволжья — видео

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Сегодня в Нижнекамске на базе Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Гани Сафиуллина состоялось открытие VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья — 2022». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В спартакиаде участвуют более 100 лучших воспитанников окружных кадетских корпусов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртской и Чувашской республик, Нижегородской области. Участникам нужно было проявить себя в учебе и спорте, чтобы принимать участие в соревнованиях.



В рамках спарткиады на зимнем плацу Татарстанского кадетского корпуса проходила встреча кадетов с легендарными конструкторами российского стрелкового оружия. В ней принимали участие потомственный ижевский оружейник, создатель пистолета пулемета КЕДР, создатель снайперской винтовки Михаил Драгунов, конструктор стрелкового оружия и заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин.



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Татьяна Леухина