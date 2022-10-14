В пятницу вечером в Казани образовались 9-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор почти на пять километров образовался на Горьковском шоссе. Пробка почти на три километра растянулась по улице Ак. Арбузова. Там движение затруднено из-за ДТП.

Фото: скриншот

Тяжелая дорожная ситуация в центре города: «встали» улицы Пушкина, Тукая, Татарстан, Лево-Булачная, Право-Булачная, Дзержинского, Нариманова и другие.

Также пробки образовались на улицах Тэцевской, Копылова, Петра Витера, Мира. Из-за ДТП затруднения на дорогах наблюдаются на проспекте Универсиады, на проспекте Победы, улицах Николая Ершова, Татарстан.

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Татьяна Леухина