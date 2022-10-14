В Татарстане сократилась выдача потребкредитов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В сентябре 2022 года в Татарстане выдали 32 980 потребительских кредитов. Это на 8,5% меньше, чем в августе, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в сентябре потребкредитов Татарстан занимает 7-е место среди 30 российских регионов лидеров. В топ-5 вошли Москва (61 866), Московская область (51 285), Краснодарский край (37 999), Башкирия (37 523) и Санкт-Петербург (36 929). На шестой строчке Свердловская область, жители которой в начале осени взяли 33 468 потребкредитов.

Замыкает рейтинг 30 регионов-лидеров Хабаровский край. Там за сентябрь выдали 9 801 потребительский кредит, что на 11,1% меньше, чем в августе.

— После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент потребкредитов постепенно восстанавливался. Рост выдачи потребительских кредитов в апреле — августе был обусловлен прежде всего эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в России в сентябре 2022 года выдали 1,01 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 8,7% меньше, чем в августе. Это первое снижение выдачи потребкредитов после пяти месяцев непрерывного роста.

Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане за январь — август 2022 года выдали потребительские кредиты на 52,5 миллиарда рублей. Цифра оказалась на 42,4% меньше аналогичного периода прошлого года.



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Татьяна Демина