Объемы потребкредитования в Татарстане сократилась на 42,4%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За январь-август 2022 года в Татарстане выдали потребительские кредиты на общую сумму 52,5 миллиарда рублей. Она оказалась на 42,4% меньше аналогичного периода прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По объему выданных за восемь месяцев потребкредитов Татарстана занял 6-е место среди 3- российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва (200,4 миллиарда рублей), Московская область (118,3 миллиарда), Санкт-Петербург (79,7 миллиарда), Свердловская область (58 миллиардов) и Краснодарский край (53,6 миллиарда).

Топ-30 замыкает Тульская область. Там за январь-август 2022 года выдали потребкредиты на 15,5 миллиарда рублей, что на 46,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Выдача потребкредитов в текущем году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной. Так, в обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, которые предоставляют сведения в НБКИ, в январе-августе 2022 года в России выдали кредитов на покупку потребительских товаров на 1,65 триллиона рублей. Это на 43,2% меньше, чем за первые восемь месяцев 2021-го. По сравнению с январем-августом «пандемийного» 2020-го объем выданных потребкредитов уменьшился на 15,2%.

По данным НБКИ, средний размер потребительского кредита в Татарстане в августе 2022 года составил 264 879 рублей. Он остался на уровне июля. За последний месяц лета в республике выдали 35 959 потребительских кредитов, что на 5,8% больше, чем в июле.



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Татьяна Демина