Ежегодный турпоток в Татарстане может увеличиться до 12% из-за строительства трассы М-12

Трасса М-12 Москва — Казань будет способствовать увеличению ежегодного прироста туристов в Татарстан с 7% до 12% в год. Об этом сообщил глава госкомитета по туризму республики Сергей Иванов.

Ежегодный прирост турпотока на сегодняшний день находится на уровне от 7 до 10%.

— Мы не берем 2020-2021 — нехарактерные для туризма года, но тем не менее мы ориентируемся на такой среднегодовой прирост — 7%. И мы рассчитываем, что такая инфраструктурная история, как М12 приведет к ежегодному росту 11-12% в год, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

М-12 послужит «катализатором» для людей на машине, чтобы сесть и поехать из одного региона в другой.

Вчера замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев сообщил, что стоимость проезда по всей трассе М-12 от Москвы до Казани составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру.



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Татьяна Леухина