Microsoft сообщила, что сервисы Apple заработают на Xbox и Windows

Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11. Об этом сообщила американская компания Microsoft.

Уже в ноябре пользователи получат доступ к фото и видео из iCloud через приложение «Фото» в Windows 11. Два других сервиса — Apple Music и Apple TV — появятся на Windows в следующем году. Предварительные версии этих приложений станут доступны в Microsoft Store уже в конце этого года.

Корпорация уточнила, что Apple TV уже работает на консолях Xbox и теперь на них появится и Apple Music.

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Татьяна Леухина